Uhapšen pripadnik OVK na Batrovcima

preuzeta fotografija

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Uprave kriminalističke policije i Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, na Graničnom prelazu Batrovci uhapsili M. L. (1980) iz Peći. On je lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Kako prenose mediji, osumnjičeni se tereti da je tokom 1998. i 1999. godine, kao pripadnik takozvane Oslobodilačke vojske Kosova unutar Operativne zone Dukađini, nakon selektivne obuke učestvovao u terorističkim napadima na pripadnike MUP-a Republike Srbije i Vojske Jugoslavije. Prema navodima ministra Dačića, M. L. je kao pripadnik grupe kojom je komandovao Ramuš Haradinaj učestvovao u otmici i masakriranju policijskih službenika.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. On će u zakonskom roku, uz odgovarajuću krivičnu prijavu, biti priveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine na dalje postupanje.