Sekretar Ivanišević sastao se sa gradonačelnikom Ljubljane (Video)

preuzeta fotografija

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević, koji predvodi delegaciju Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam u radnoj poseti Republici Sloveniji, sastao se u Ljubljani sa gradonačelnikom Zoranom Jankovićem. Tema sastanka bila je unapređenje saradnje i kreiranje zajedničkih aktivnosti i projekata radi boljeg pozicioniranja turističke ponude AP Vojvodine na slovenačkom tržištu, sa posebnim akcentom na Ljubljanu kao strateški važnu destinaciju u regionalnoj turističkoj razmeni.