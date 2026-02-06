Rok za podnošenje bespravnih objekata

preuzeta fotografija

Rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata u okviru programa „Svoj na svome“ produžen je do nedelje u ponoć, kako bi građani koji to do sada nisu učinili dobili dodatno vreme za prijavu. Zahtevi se mogu podneti lično na šalterima nadležnih službi ili elektronskim putem, preko digitalne platforme programa.

Na teritoriji Sremske Mitrovice do sada je legalizovano oko 15.000 objekata, a Grad je obezbedio i mobilni kombi namenjen stanovnicima udaljenih naselja i onima koji nisu u mogućnosti da lično podnesu prijavu. Kancelarije u Sremskoj Mitrovici radiće do nedelje od 8 do 17 časova, dok će u nedelju, 8. februara, prijem stranaka biti organizovan isključivo u sali 2 Gradske kuće, u terminu od 8 do 17 časova. U opštini Inđija kancelarije će do petka raditi od 8 do 17 časova, dok će tokom vikenda biti otvorene od 8 do 15 sati.