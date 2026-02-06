Raspored utakmica 12. vikenda LBŠ u Rumi (Video)

U SUBOTU, 7. FEBRUARA SE IGRAJU UTAKMICE 12. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
09:30h: RAZVOJNA 2014-15: ŠF „ FUDBOLEND“ – OFK LAĆARAK
10:20h: GENERACIJA 2016: ŠF „ TRGOVAČKI plavi „ – ŠF „ TRGOVAČKI beli „
11:10h: GENERACIJA 2015 ŠF „ JEDNOTA „ ŠID – RFC „ INĐIJA „
12:00h: GENERACIJA 2015 GFK „ SLOVEN“ – ŠF „ TRGOVAČKI“
12:50h: GENERACIJA 2016 GFK „ SLOVEN“ – RFC „ INĐIJA „
13:40h: GENERACIJA 2018 FK „ RADNIČKI „ SM – FK „ SLOBODA „ DT
14:30h: GENERACIJA 2016 FK „ RADNIČKI „ SM – ŠF „ LAVOVI 022“
15:20H: RAZVOJNA 2014-15: FK „ OBILIĆ“ KUKUJEVCI – FK „ JADRAN“ GOLUBINCI
BALON BROJ 2:
09:30h: GENERACIJA 2017: ŠF „ FRUŠKAĆ „ – ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „
10:20h: GENERACIJA 2016: FK „ PRVI MAJ“ – OFK LAĆARAK
11:10h: GENERACIJA 2019: RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ FUDBOLEND“
12:00h: GENERACIJA 2018: FK „ RADNIČKI „ IRIG – RFC „ INĐIJA „
12:50h: GENERACIJA 2017: RFC „ INĐIJA „ – GFK „ SLOVEN „
13:40h: RAZVOJNA 2014-15: RFC „ INĐIJA „ – FK „ HAJDUK “ BEŠKA
14:30h: GENERACIJA 2015: FK „ SLOBODA „ DT – FK „ RADNIČKI „ IRIG
TEREN 1:
09:00h: GENERACIJA 2014: GFK „ SLOVEN“ – FK „ INĐIJA“
TEREN 2:
11:00h: GENERACIJA 2013: FK „ PRVI MAJ“ – FK „ RADNIČKI CRVENI„ SM
12:00h: GENERACIJA 2013: GFK „ SLOVEN“ – SFU „ PREMIJER 2020“
U NEDELJU, 8. FEBRUARA SE IGRAJU UTAKMICE 12. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
08:40h: RAZVOJNA 2014-15: FK „ ŠUMAR „ OGAR – ŠF „ TRGOVAČKI“
09:30h: GENERACIJA 2015: FK „ RADNIČKI „ SM – FK „ BORAC „ MARTINCI
10:20h: GENERACIJA 2015: ŠF „ FRUŠKAĆ „ – FK „ DONjI SREM „
12:00h: GENERACIJA 2018: FK „ DONjI SREM „ – FK „ PSK „ PUTINCI
12:50h: GENERACIJA 2016: ŠF „ PRAVE DAME“ – FK „ RADNIČKI „ ŠID
13:40h: RAZVOJNA 2014-15: GFK „ SLOVEN“ – GFK „ SLOVEN 1924“
14:30h: GENERACIJA 2016: ŠF „ PRAVE DAME“ – GFK „ SLOVEN 1924“
BALON BROJ 2:
09:30h: GENERACIJA 2019: ŠF „ SPARTA „ Bratunac – ŠF „ TRGOVAČKI“
10:20h: GENERACIJA 2016: ŠF „ SPARTA „ Bratunac – FK „ JEDINSTVO „ SP
11:10h: GENERACIJA 2018: ŠF „ SPARTA „ Bratunac – ŠF „ TRGOVAČKI BELI„
12:00h: GENERACIJA 2016: ŠF „ SPARTA „ Bratunac – FK „ SLOBODA „ DT
12:50h: GENERACIJA 2018: ŠF „ SPARTA „ Bratunac – ŠF „ LAVOVI 022“
13:40h: GENERACIJA 2019: ŠF „ SPARTA „ Bratunac – ŠF „ FRUŠKAĆ „
14:30h: GENERACIJA 2018: ŠF „ SPARTA „ Bratunac – ŠF „ FRUŠKAĆ „
15:20h: GENERACIJA 2016: ŠF „ SPARTA „ Bratunac – FK „ POLET „ NIKINCI „
TEREN 1:
09:00h: GENERACIJA 2014: ŠF „ TRGOVAČKI – FK “RADNIČKI“ IRIG
TEREN 2:
10:00h: GENERACIJA 2013: FK „ INĐIJA“ – ŠF „ TRGOVAČKI „
13:00h: GENERACIJA 2013: FK“ RADNIČKI “ ŠID – FK „ DONjI SREM „
(Redakcija)