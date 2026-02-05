Rok za podnošenje bespravnih objekata do nedelje u ponoć

preuzeta fotografija

Rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata u okviru programa „Svoj na svome” produžen je za još tri dana, saopštili su nadležni. Produženje je omogućeno kako bi građani koji do sada nisu uspeli da podnesu zahtev dobili dodatno vreme za prijavu. Zahtevi se mogu podneti lično na šalterima nadležnih službi ili elektronskim putem, preko digitalne platforme programa. Novi rok za prijavu ističe 9. februara u ponoć. U opštini Inđija kancelarije će raditi do petka od 8 do 17 časova, dok će tokom vikenda biti otvorene od 8 do 15 sati. U Sremskoj Mitrovici kancelarije će raditi do nedelje od 8 do 17 časova, a u nedelju, 8. februara, prijem stranaka biće organizovan isključivo u sali 2 Gradske kuće, u terminu od 8 do 17 časova.