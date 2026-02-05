Raspisana javna nabavka

Opština Inđija raspisala je javnu nabavku za izvođenje radova na izgradnji turističko-rekreativnog kompleksa Leje, objavila je eKapija. Projekat predstavlja nastavak ulaganja u unapređenje javnih prostora i sadržaja za rekreaciju, nakon što je moderna trim-staza u ovom delu Inđije otvorena tokom prošle godine. U okviru kompleksa Leje planirana je izgradnja teretane na otvorenom, velikog igrališta za najmlađe, terena za mali fudbal, kao i terena za odbojku i košarku. Prema ranijim najavama, vrednost projekta procenjena je na oko 180 miliona dinara. Rok za podnošenje ponuda je 2. mart.