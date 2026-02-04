Raspisana javna nabavka

Opština Inđija raspisala je javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za pešačko-biciklističku stazu na trasi Beška-Čortanovci, prenose pisani mediji. Kako je ranije rečeno, staza između ova dva inđijska naselja obuhvatiće tri deonice ukupne dužine od oko 4,3 km. Projektom su obuhvaćeni idejni i izvršni plan, saobraćajna konstrukcija, signalizacija, geotehnički elaborat i pripremni radovi. Sredstva za projekat planirana su u budžetu Opštine za 2026. godinu u iznosu od preko 6 miliona dinara. Rok za podnošenje ponuda je 13. februar ove godine.