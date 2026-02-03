Prijave za pakete solidarne pomoći

preuzeta fotografija

Republički fond za penzijsko-invalidsko osiguranje saopštio je da su otvorene prijave za penzionere za dodelu paketa solidarne pomoći, koja se sprovodi u saradnji sa Savezom penzionera Srbije i Udruženjem penzionera Srbije „Nezavisnost”. Prijave traju do 25. februara, dok će preliminarne rang-liste biti objavljene 26. februara na oglasnim tablama udruženja i odbora korisnika penzija. Pravo na pomoć imaju penzioneri čija primanja ne prelaze 34.201,32 dinara, odnosno najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto. Uz prijavu je potrebno priložiti poslednji penzioni ček, a u slučaju primanja inostrane penzije, zbir ukupnih primanja ne sme premašiti navedeni iznos.