Kalendar svih podsticaja za 2026.

preuzeta fotografija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije objavilo je kalendar svih podsticaja za 2026. godinu, čime je ispunjeno jedno od ključnih obećanja datih poljoprivrednicima – da agrarna politika mora biti predvidljiva, jasna i vremenski usklađena sa realnim potrebama proizvodnje. U saopštenju ovog ministarstva navodi se da je objavljivanjem jedinstvenog plana javnih poziva poljoprivrednicima prvi put omogućeno da unapred znaju kada mogu da očekuju pojedine mere podrške, od premija za mleko i osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji do mera u stočarstvu, organskoj proizvodnji i investicijama u mehanizaciju, opremu i preradu. Na taj način, država šalje jasnu poruku da više ne želi da reaguje ad hoc , već da gradi sistem u kojem poljoprivredna gazdinstva mogu da planiraju setvu, tov, investicije i finansijske tokove. Kalendar nije samo informativni dokument, već i alat koji unosi red u sistem podsticaja i smanjuje neizvesnost koja je godinama bila jedan od najvećih problema u agraru. Pozivi su vremenski raspoređeni tokom cele godine, tako da prate proizvodne cikluse i omogućavaju ravnomerno korišćenje mera, bez nagomilavanja zahteva i pritisaka na administraciju. Poseban značaj ovakvog pristupa ogleda se u činjenici da poljoprivrednici sada mogu da usklade svoje poslovne odluke sa državnom podrškom, bilo da je reč o nabavci priplodnih grla, podizanju višegodišnjih zasada, ulaganjima u organsku proizvodnju ili osiguranju proizvodnje. Istovremeno, jasna dinamika javnih poziva doprinosi većoj transparentnosti i poverenju između države i poljoprivrednih proizvođača, navodi se u saopštenju.