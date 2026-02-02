Pripreme za EP na Kipru

preuzeta fotografija

Reprezentativac Srbije Jovan Popović nalazi se na završnim pripremama kadetske i juniorske reprezentacije Srbije, koje se održavaju u Sportsko-rekreativnom kompleksu Zavoda za sport Srbije “Košutnjak” u Beogradu, saopšteno je iz Karate kluba „Železničar” Inđija. Pripreme vodi selektor u borbama Predrag Stojadinov, kao i trener borbaša Novica Srećković. Našu reprezentaciju i mladog Jovana Popovića očekuje odlazak na Evropsko prvenstvo, koje će se održati od 6. do 8. februara u gradu Limasol na Kipru, kažu u inđijskom “Železničaru”.