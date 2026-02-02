Postignut dogovor

preuzeta fotografija

Profesionalni prevoznici teretnih vozila i vozači Srbije prekinuli su u petak blokadu graničnih prelaza na teretnim terminalima, a predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut izrazio je zadovoljstvo što su profesionalni vozači konačno prepoznati kao posebna kategorija i istakao da je to pobeda razuma, dijaloga i rada ljudi koji svakodnevno povezuju Evropu. Premijer prof. dr Macut je naveo da je dogovor postignut zahvaljujući naporima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture , Ministarstva za evropske integracije i resornih ministara Aleksandre Sofronijević i Nemanje Starovića, Privredne komore Srbije, ali i uprave saobraćajne i granične policije i Uprave carina. Predsednik Vlade je rekao da je to važan iskorak za srpske vozače i prevoznike koji godinama nose teret evropske privrede i da će razgovori biti nastavljeni dok se ne postigne konačno rešenje. Prema njegovim rečima, Srbija je istrajno i argumentovano ukazivala na neodrživost pravila 90/180. Iz Kabineta premijera prof. dr Macuta pozdravili su odluku prevoznika koji su poručili da je Evropska komisija prvi put jasno i nedvosmisleno objavila da su profesionalni vozači posebna kategorija radnika koja zahteva duži boravak na teritoriji EU od 90 dana u 180 dana. Prevoznici su od petka u 15 sati nastavili da obavljaju transportne zadatke, posle petodnevne blokade graničnih prelaza.