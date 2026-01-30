Raspored utakmica 11. vikenda LBŠ u Rumi (Video)

U subotu, 31. januara se igraju utakmice desetog vikenda Lige budućih šampiona u SC “Gimnasium” u Rumi, a raspored je sledeći:
08:40h: GENERACIJA 2016: ŠF „ TRGOVAČKI BELI„ – SFU „ PREMIJER 2020“
09:30h: GENERACIJA 2016: ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI„ – FK „ Sloboda „ DT10:20h: GENERACIJA 2019: ŠF „ FRUŠKAĆ“ – FK „ Sloboda „ DT
11:10h: GENERACIJA 2017: ŠF „ FRUŠKAĆ“ – GFK „ SLOVEN „ RUMA
12:00h: GENERACIJA 2018: FK „ Jedinstvo „ SP – FK „ Sloboda „ DT
12:50h: GENERACIJA 2017: ŠF „ TRGOVAČKI BELI„ – GFK „ SLOVEN 1924“13:40h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: ŠF“ FUDBOLEND“ – FK „ ŠUMAR “ OGAR
14:30h: GENERACIJA 2017: FK „ Jedinstvo „ SP – ŠF“ FUDBOLEND“
08:40h: GENERACIJA 2017: FK „ Sloboda „ DT – FK „ RADNIČKI „ IRIG
09:30h: GENERACIJA 2015: FK „ PRVI MAJ“ – FK „ BORAC“ MARTINCI
10:20h: GENERACIJA 2016: FK „ PRVI MAJ“ – FK „ POLET „ NIKINCI
11:10h: GENERACIJA 2018: FK „ RADNIČKI „ SM. – SFU „ PREMIJER 2020“
12:00h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: ŠF „ TRGOVAČKI „ – FK „ HAJDUK „ BEŠKA
12:50h: GENERACIJA 2015: FK „ RADNIČKI „ SM. – ŠF „ TRGOVAČKI „
13:40h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: ŠF „ LAVOVI 022“ – FK „ OBILIĆ „ KUKUJEVCI
14:30h: GENERACIJA 2015: GFK „ SLOVEN „ RUMA – ŠF „ FRUŠKAĆ“
10:00h: GENERACIJA 2014: FK „ JEDINSTVO „ SP – FK“ RADNIČKI „ IRIG
11:00h: GENERACIJA 2014: GFK „ SLOVEN „ – FK“ RADNIČKI „ SM
12:00h: GENERACIJA 2013 FK „ RADNIČKI crveni „ SM – SFU “PREMIJER 2020“
13:00h: GENERACIJA 2013 FK „ RADNIČKI beli „ SM – ŠF „FRUŠKAĆ“
U nedelju, 1. februara se igraju utakmice desetog vikenda Lige budućih šampiona u SC “Gimnasium” u Rumi, a raspored je sledeći:
08:40h: GENERACIJA 2018: ŠF „ FRUŠKAĆ“ – ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI„
09:30h: GENERACIJA 2016: ŠF „ JEDNOTA „ ŠID – ŠF „ LAVOVI 022 „
10:20h: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 1“ – OFK „ LAĆARAK „
11:10h: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 2“ – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID
12:00h: GENERACIJA 2018: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ LAVOVI 022 „
12:50h: GENERACIJA 2015: ŠF „SOCER KIDS “ – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID
13:40h: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 1“ – GFK „ SLOVEN „ RUMA
14:30h: GENERACIJA 2018: ŠF „SOCER KIDS“ – FK „ DONjI SREM „
15:20h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ FRUŠKAĆ“
08:40h: GENERACIJA 2017: ŠF „ JEDNOTA „ ŠID – ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA
09:30h: GENERACIJA 2018: ŠF „ TRGOVAČKI BELI„ – GFK „ SLOVEN „
10:20h: GENERACIJA 2017: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID
11:10h: GENERACIJA 2015: ŠF „SOCER KIDS“ – FK „ DONjI SREM „
12:00h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: ŠF „SOCER KIDS“ – OFK „ LAĆARAK „
12:50h: GENERACIJA 2019: ŠF „SOCER KIDS “ – FK „ DONjI SREM „
13:40h: GENERACIJA 2017: ŠF „SOCER KIDS “ – FK „ DONjI SREM „
14:30h: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 2“ – FK „ Jedinstvo „ SP
15:20h: GENERACIJA 2015: FK „ Sloboda „ DT – FK „ Jedinstvo „ SP
10:00h: GENERACIJA 2014: ŠF „SOCER KIDS“ – RFC „ INĐIJA“
12:00h: GENERACIJA 2014: ŠF „SOCER KIDS“ – FK“ RADNIČKI „ ŠID
11:00h: GENERACIJA 2013: GFK „ SLOVEN „ – FK “DONjI SREM“
13:00h: GENERACIJA 2013: FK „ JEDINSTVO „ SP – FK “INĐIJA“
14:00h: GENERACIJA 2013: FK „ JEDINSTVO „ SP – FK “PRVI MAJ“
