Dobijena dozvola za solarnu elektranu u Noćaju

preuzeta fotografija

Turska kompanija Fortis Energy nastavlja razvoj projekta solarnog kompleksa Noćaj u Sremskoj Mitrovici, kroz uvođenje baterijskog sistema za skladištenje energije. Kako prenosi e-Kapija, pozivajući se na specijalizovani medij za skladištenje energije, Fortis Energy je dobio dozvolu za izgradnju baterijskog sistema za skladištenje energije kapaciteta 36 MWh na solarnom postrojenju Noćaj 1 i planira da započne instalaciju u drugom kvartalu 2026. godine. Baterijski sistem biće integrisan sa solarnom elektranom snage 90 MW, čime će ovaj projekat dobiti hibridni karakter. Ova faza predstavlja prvi korak u okviru šireg investicionog plana kompanije, koji obuhvata razvoj ukupno 270 MW solarnih kapaciteta sa skladištenjem energije, uključujući projekte Noćaj 1 i Noćaj 2, kao i ranije preuzetu solarnu lokaciju snage 180 MW u istom regionu. Ranije, početkom 2026. godine, potvrđen je ulazak projekta solarne elektrane Noćaj 1 kod Sremske Mitrovice u fazu konkretne realizacije, nakon što je potpisan EPC ugovor za izgradnju jedne od najvećih solarnih elektrana u Srbiji. Razvoj Noćaj solarnog kompleksa odvija se u trenutku kada Srbija ubrzava energetsku tranziciju i povećava udeo obnovljivih izvora energije, uz sve veći fokus na velika solarna postrojenja i sisteme za skladištenje energije kao podršku stabilnosti mreže, prenosi e- Kapija .