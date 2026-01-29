Sedišta za bezbednost dece u saobraćaju

preuzeta fotografija

Bezbednost dece u saobraćaju počinje pravilnom upotrebom odgovarajućih dečijih sedišta, u skladu sa uzrastom, visinom i težinom. Sedište za dete mora biti postavljeno tako da se ne može pomerati . Ako je sedište okrenuto suprotno smeru vožnje, pruža znatno veću zaštitu glave i vrata u slučaju nezgode. Kaiševi moraju biti pravilno zategnuti – dovoljno čvrsti da dete bude bezbedno vezano, ali ne i previše stegnuti . Kaiševi ne smeju biti uvijeni i moraju prelaziti preko ramena i kukova, a ne preko vrata ili stomaka. Pravilno postavljeno i podešeno dečije sedište izuzetno je važno za bezbednu vožnju deteta, podsećaju iz Uprave saobraćajne policije.