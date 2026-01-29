Isplata penzija od 3. februara

preuzeta fotografija

Prema kalendaru isplata koji je danas objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, isplata januarskih penzija počeće 3. februara, i to za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira za koji način isplate su se opredelili. Dva dana kasnije, 5. februara, primanja će dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri, takođe bez obzira da li penzije dobijaju preko tekućih računa ili ih podižu na poštanskim šalterima ili im poštari novac donose na kućne adrese. Poslednji će penzije dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, pa će onima koji ih dobijaju preko tekućih računa čekovi početi da pristižu 9. februara, a penzionerima iz ove, inače najbrojnije kategorije, koji primanja dobijaju na kuću ili na poštanskim šalterima, 10. februara. Sa januarskom penzijom, najstarijima stižu isti iznosi kao i prilikom isplate penzija za decembar.