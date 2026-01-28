Aktuelna situacija u poljoprivredi

preuzeta fotografija

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije , prof. dr Dragan Glamočić, održao je sastanak sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja, na kojem je razmatrana aktuelna situacija u poljoprivredi, kao i posledice poremećaja na evropskom tržištu i moguće mere za ublažavanje pritisaka na domaće proizvođače. Glamočić je predstavnicima udruženja preneo da su trgovinske tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Kine dovele do viškova poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržištu Evropske unije, što se odražava na zemlje CEFTA regiona, glavna izvozna tržišta Srbije. Ministar je istakao da takvi poremećaji najviše pogađaju sektor mleka i mesa, jer roba iz Evropske unije zauzima prostor koji su tradicionalno držali srpski proizvodi. Posebna pažnja posvećena je sektoru maline, uz dogovor da se ponovo formira Savet za malinu kako bi se blagovremeno rešavali izazovi i obezbedila veća predvidivost za proizvođače. Glamočić je ocenio da je dijalog sa udruženjima ključan u uslovima spoljnih tržišnih poremećaja i da je cilj da se teret krize podeli između prerađivača, trgovinskih lanaca i primarnih proizvođača uz očuvanje pristupačnih cena za potrošače. On je podsetio da Srbija više izvozi mleko i mlečne proizvode nego što ih uvozi, uključujući izvoz u zemlje Evropske unije, što potvrđuje kvalitet i bezbednost domaćeg mleka. Na sastanku su učestvovali predstavnici Udruženja SPAS, Centralne asocijacije „Autohtone rase i sorte Srbije”, Centra za razvoj sela, Udruženja odgajivača svinja Bačka Topola, Udruženja Zlatni i Udruženja Vilamet. Ministarstvo poljoprivrede nastaviće dijalog sa svim udruženjima, bez obzira na njihovu veličinu, sa ciljem da se očuva domaća proizvodnja, obezbede fer uslovi i unapredi poljoprivredna i prerađivačka baza u selima širom Srbije.