Usled kiše smanjiti brzinu

preuzeta fotografija

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, nisu registrovane saobraćajne nezgode.

Usled kiše koja je najavljena u najvećem delu Srbije, apelujemo na vozače da smanje brzinu kretanja vozila i drže bezbedno odstojanje u odnosu na druga vozila, jer se u ovakvim uslovima značajno produžava zaustavni put.

Zbog blokada graničnih prelaza od strane vozača teretnih vozila, otežan je i putnički saobraćaj, uz povremena duža zadržavanja u blizini i na graničnim prelazima, saopštavaju iz Uprave saobraćajne policije.