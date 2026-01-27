“Toplifikacija” se vratila u uobičajeni režim grejanja

Vesti Sremska Mitrovica | January 27, 2026

Mitrovačko javno preduzeće „Toplifikacija” od danas se vraća u uobičajeni radni režim grejanja koji se odnosi na poštovanje gradske odluke o režimu grejanja, prema kojoj je grejanje radnim danima predviđeno od 5 do 21 čas, a vikendom do 22 časa . Takođe , postoji ideja da se i radnim danima greje do 22 časa, rekao je direktor Miloš Kovač. Podsećamo, u prethodnom periodu, odnosno od 27. decembra prošle godine, zbog izuzetno hladnog vremena, grejanje u Sremskoj Mitrovici bilo je dvadesetčetvoročasovno.

