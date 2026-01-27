Rok za banje do srede

Penzioneri u Srbiji čije penzije ne prelaze 56.834 dinara, a u prethodnih šest godina nisu išli na banjsku rehabilitaciju o trošku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), mogu do srede, 28. januara, da se prijave za desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima. Prijave se podnose udruženjima penzionera sa područja filijale fonda gde korisnici imaju prebivalište. Obrazac prijave i spisak banja mogu se naći na sajtu Fonda PIO.