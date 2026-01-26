U Indiji uskoro fabrika delova za automobile

preuzeta fotografija

Kineski „Techron Automotive” koji planira gradnju svoje fabrike u Indiji podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju plastičnih delova za automobilsku industriju, koja će, kako je planirano, proizvoditi više od 10 miliona plastičnih delova godišnje za električnu Škodu i kineski Yilian, prenose mediji. Gradnja prve evropske fabrike kompanije Techron Group planirana je na parceli površine 26.644 metra kvadratna . Ukupan broj zaposlenih biće 65, dok će, kako je najavljeno, fabrika zapošljavati oko 200 radnika kada dostigne puni kapacitet proizvodnje. Techron je osnovan 2005. godine u Pekingu, a fokusira se na preciznu izradu alata za livenje plastike, dizajn proizvoda i proizvodnju za automobilsku industriju. Ključni kupci su VW grupa, BMW, Mercedes, Magna i svi glavni kineski proizvođači originalne opreme.