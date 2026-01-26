Oslobađanje od plaćanja naknade

preuzeta fotografija

Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim je predviđeno oslobađanje od plaćanja naknade za ulazak i korišćenje motornog vozila u lokalnim samoupravama na čijim se teritorijama nalaze nacionalni parkovi i u lokalnim samoupravama koje se graniče sa njima. Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut istakao je da je ovaj predlog zakona usvojen na inicijativu lokalnih samouprava na čijim se teritorijama nalaze nacionalni parkovi, a s ciljem poboljšanja kvaliteta života građana u ovim, kao i u lokalnim samoupravama koje se graniče sa njima. Ovaj predlog zakona je, kako je dodao, primer partnerskog odnosa države i lokalnih samouprava, kako bi se građanima olakšala svakodnevica.