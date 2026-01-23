Raspored utakmica 10. vikenda LBŠ u Rumi (Video)

U subotu, 24. januara se igraju utakmice desetog vikenda Lige budućih šampiona u SC “Gimnasium” u Rumi, a raspored je sledećI:
SUBOTA – 24.01.2026.
BALON BROJ 1
08:40H: GENERACIJA 2017: FK „RADNIČKI” IRIG – FK „JEDINSTVO” SP
09:30H: GENERACIJA 2016: RFC INĐIJA – SFU „PREMIJER 2020″
10:20H: GENERACIJA 2018: FK „RADNIČKI” IRIG – SFU „PREMIJER 2020″
11:10H: GENERACIJA 2017: RFC INĐIJA – ŠF „FRUŠKAĆ”
12:00H: GENERACIJA 2018: FK „RADNIČKI” SM – ŠF „TRGOVAČKI PLAVI”
12:50H: RAZVOJNA LIGA 2014-15: ŠF „TRGOVAČKI” SM – GFK „SLOVEN “
BALON BROJ 2
08:40H: RAZVOJNA LIGA 2014-15: RFC INĐIJA – ŠF „FRUŠKAĆ”
09:30H: GENERACIJA 2017: ŠF „FUDBALEND” – GFK „SLOVEN “
10:20H: GENERACIJA 2018: FK „PSK” PUTINCI – FK „JEDINSTVO” SP
11:10H: GENERACIJA 2018: ŠF „TRGOVAČKI BELI” – ŠF „LAVOVI 022″
12:00H: GENERACIJA 2015: ŠF „FRUŠKAĆ” – FK „RADNIČKI” IRIG
12:50H: GENERACIJA 2015: FK „RADNIČKI” ŠID – FK „BORAC” MARTINCI
14:30H: GENERACIJA 2016: FK „RADNIČKI” ŠID – GFK „SLOVEN”
TEREN 1
10:00H: GENERACIJA 2014: FK „RADNIČKI” ŠID – ŠF „FRUŠKAĆ”
13:00H: GENERACIJA 2014: ŠF „TRGOVAČKI” SM – ŽFK „RUMA “
TEREN 2
14:00H: GENERACIJA 2013: ŠF „TRGOVAČKI” SM – SFU „PREMIJER 2020″
U nedelju, 25. januara se igraju utakmice desetog vikenda Lige budućih šampiona u SC “Gimnasium” u Rumi, a raspored je sledeći:
NEDELJA – 25.01.2026.
BALON BROJ 1
09:30H: GENERACIJA 2016: ŠF „TRGOVAČKI PLAVI” – FK „RADNIČKI” SM
10:20H: GENERACIJA 2017: FK „SLOBODA” DT – ŠF „TRGOVAČKI BELI”
11:10H: GENERACIJA 2016: ŠF „TRGOVAČKI BELI” – ŠF „LAVOVI 022″
12:00H: GENERACIJA 2016: FK „PRAVE DAME” NB – FK „JEDINSTVO” SP
12:50H: GENERACIJA 2016: FK „PRAVE DAME” NB – FK „POLET” NIKINCI
13:40H: GENERACIJA 2017: ŠF „LAVOVI 022″ – FK „RADNIČKI” ŠID
14:30H: GENERACIJA 2016: OFK „LAĆARAK” – GFK „SLOVEN 1924″
15:20H: RAZVOJNA LIGA 2014-15: OFK „LAĆARAK” – FK „HAJDUK” BEŠKA
BALON BROJ 2
08:40H: GENERACIJA:2017: ŠF „TRGOVAČKI PLAVI” – FK „DONJI SREM “
09:30H: GENERACIJA 2015: FK „JEDINSTVO” SP – FK „ DONJI SREM “
10:20H: GENERACIJA 2017: ŠF „JEDNOTA” ŠID – GFK „SLOVEN 1924″
11:10H: GENERACIJA 2016: ŠF „JEDNOTA” ŠID – FK „SLOBODA” DT
12:00H: GENERACIJA 2018: RFC INĐIJA – FK „RADNIČKI” ŠID
12:50H: GENERACIJA 2019: RFC INĐIJA – ŠF „FUDBALEND”
13:40H: RAZVOJNA LIGA 2014-15: OFK „OBILIĆ” – FK „JADRAN” GOLUBINCI
14:30H: RAZVOJNA LIGA 2014-15: FK „ŠUMAR” OGAR – GFK „SLOVEN 1924 “
15:20H: GENERACIJA 2018: ŠF „FRUŠKAĆ” – FK „PSK” PUTINCI
TEREN 1
12:00H: GENERACIJA 2014: GFK „SLOVEN” – ŠF „JEDNOTA” ŠID
TEREN 2
10:00H: GENERACIJA 2013: FK „RADNIČKI CRVENI ” – ŠF „FRUŠKAĆ “
11:00H: GENERACIJA 2013: FK „RADNIČKI BELI ” – FK „DONJI SREM “
