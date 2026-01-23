Prioriteti razvoja Vojvodine u 2026. godini

preuzeta fotografija

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i predsednik Skupštine AP Vojvodine Balint Juhas održali su redovni radni sastanak na kojem su razgovarali o planovima razvoja Pokrajine u 2026. godini i prioritetima u narednom periodu. Na sastanku je razmotren tok realizacije najznačajnijih pokrajinskih projekata, sa posebnim osvrtom na unapređenje saobraćajne i komunalne infrastrukture, podršku investicijama i jačanje kapaciteta javnih ustanova. Razgovaralo se i o daljem poboljšanju sistema zdravstvene zaštite i obrazovanja, jačanju privrednih potencijala Pokrajine, kao i o ravnomernom regionalnom razvoju i podršci lokalnim samoupravama. Predsednica Gojković naglasila je da je kontinuirani dijalog između Skupštine i Vlade preduslov za blagovremeno reagovanje na izazove i uspešno sprovođenje razvojnih politika. Predsednik Juhas istakao je značaj dosadašnje uspešne saradnje Skupštine AP Vojvodine i Pokrajinske vlade, što doprinosi efikasnoj primeni pokrajinskih odluka i stabilnom funkcionisanju institucija, saopšteno je iz Pokrajinske vlade. Podsećamo, redovni mesečni sastanci predsednika Skupštine APV i Pokrajinske vlade ustaljena su praksa od početka njihovih mandata, a ovo je prvi u ovoj godini, sa ciljem da se utvrde dinamika rada i prioriteti za 2026, kao i da se nastavi unapređivanje saradnje između dve institucije .