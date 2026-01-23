Filmski vikend u Kulturnom centru Inđija

preuzeta fotografija

U Kulturnom centru Inđija, 30. i 31. januara i 01. februara , na repertoaru za najmlađu publiku su animirani filmovi ” Božićna mišolovka ” , ” Tom i Džeri: Čarobni kompas ” i hit novitet ” Sunđer Bob: Prokletstvo pirata ” . A za stariju publiku na velikom platnu, filmovi: ” Grenland – Migracija 2 ” , ” Avatar 3 ” , ” Pet noći kod Fredija ” i još nekoliko fantastičnih noviteta, poručuju nadležni iz KC. Cena karte za sve filmove je 400 dinara, a prodaja će biti na dan projekcije od 15 : 00 do 20 : 00 časova.