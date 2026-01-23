Akcije davanja krvi u Sremu

Iz Crvenog krsta najavljuju akcije dobrovoljnog davanja krvi za iduću nedelju u Sremu. U ponedeljak, akcija će biti održana u Inđiji u Domu zdravlja od 16 do 19 sati, a u Šidu u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 12 sati. U utorak, 27. januara, akcija će biti organizovana u Sremskoj Mitrovici u Opštoj bolnici od 10 do 13 sati, dok će u prostorijama organizacije Crvenog krsta u tom gradu biti organizovana u četvrtak od 8 : 30 do 13 sati. Istog dana, samo u periodu od 9 do 12 sati, krv se može dati u zdravstvenoj stanici u Moroviću. U petak, akcije će biti u Šimanovcima u Domu kulture od 9 do 11 sati , u Kulturnom centru u Pećincima od 12 do 15 sati i u Visokoj školi u Sremskoj Mitrovici od 10 do 13 sati. Za vikend, u subotu, 31. januara, od 9 do 13 sati, akcija će biti organizovana u osnovnoj školi u Staroj Pazovi.