Utvrđen program obeležavanja 200 godina od rođenja Svetozara Miletića

preuzeta fotografija

Na sednici Organizacijskog odbora za obeležavanje 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, kojim predsedava predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, usvojen je program obeležavanja ovog značajnog jubileja. Program će biti realizovan kroz niz manifestacija i infrastrukturnih projekata, sa ciljem trajnog očuvanja sećanja na život, političko delovanje i istorijski značaj Svetozara Miletića, navedeno je iz Pokrajinske vlade. Tim povodom biće organizovana svečana akademija u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kao i koncert i izložba dečjih radova i arhivskih dokumenata u Arhivu Vojvodine. Arhiv Vojvodine će, u okviru programa, izdati i publikaciju posvećenu Svetozaru Miletiću i formirati njegov Legat, koji će biti smešten u ovoj ustanovi kulture. Tokom godine biće započeti radovi na izgradnji spomen-kuće Svetozara Miletića u Mošorinu, mestu njegovog rođenja, čime će biti stvoren novi prostor namenjen očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa. Pored toga, u toku su radovi na kompletnoj rekonstrukciji Osnovne škole u Titelu koja nosi ime Svetozara Miletića, a čiji se završetak očekuje do kraja godine. U okviru programa obeležavanja biće održana i premijera dokumentarnog filma o Svetozaru Miletiću, u produkciji istoimene Fondacije, saopšteno je iz Pokrajinske vlade.