Rezultati utakmica 14. kola Prve lige Srbije za odbojkašice

U subotu posle nepotpunog odigranog 14. kola Prve lige je sve jasnija slika na začelju tabele u konkurenciji odbojkašica. Dve donedavno superligaške ekipe nastavljaju da tonu.Poslednja utakmica iz 14. kola Prve lige Srbije je donela i zvaničnu smenu na tabeli. Odbojkašice Valjeva su savladale Crno Bele 011 u maratonskom meču. Rezultati utakmica 14. kola:
PETAK:
TAKOVO GORNJI MILANOVAC – ŠTRAND VOLEJ NOVI SAD 3 : 1
NOVI SAD – NAPREDAK 037 KRUŠEVAC 1 : 3
SUBOTA:
BORAC ČAČAK – LAZAREVAC 1 : 3
IVANJICA – OMLADINAC NOVI BANOVCI 3 : 2
ZLATIBOR ČAJETINA – INĐIJA 3 : 1
VOLLEY STARS KLJAJIĆEVO – KLEK 3 : 1
NEDELJA:
VALJEVO – CRNO BELE 011 BEOGRAD 3 : 2