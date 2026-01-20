Nenad Ivanišević u poseti Beču (Video)

preuzeta fotografija

Delegacija Pokrajinske vlade, na čelu sa pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam dr. Nenadom Ivaniševićem, boravi u Beču gde učestvuje na jednoj od najvećih sajamskih manifestacija u Austriji, sajmu turizma. Tom prilikom, održan je sastanak sa upravom kompanije MTEL Austrija. Pokrajinski sekretar dr. Nenad Ivanišević razgovarao je sa generalnim direktorom MTEL-a Stefanom Božićem o najnovijim tehnološkim rešenjima u oblasti telekomunikacija, što je jedan od važnih resora Pokrajinskog sekretarijata.