Osam medalja za Atletski klub “Sirmium”

preuzeta fotografija

U vikendu za nama održana su dva prvenstva Vojvodine na sajmištu u Novom Sadu. U subotu su nastupali stariji, a u nedelju mlađi juniori i juniorke.

Atletičari Sirmiuma imali su zapažen nastup, osvojivši ukupno osam medalja. Kod starijih juniora dominirao je Đonić Stefan koji je pobedio u trkama na 60 m i 60 m prepone, dok je Zorić Vanja (mlađa juniorka) bila treća na 60 m . Kovačević Marko bio je četvrti u trci na 60 m , nedostajale su mu samo 2 stotinke za bronzu. U nedelju, u konkurenciji mlađih juniora, zlatnu medalju osvojio je Nikola Mirković na 60 m , dok je Kovačević Filip (stariji pionir) bio u istoj trci treći.

Tubić Ognjen (stariji pionir) bio je drugi u skoku u vis, a Lazičić Lazar treći u bacanju kugle. Zorić Vanja osvojila je bronzu na 60 m s preponama.