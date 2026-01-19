“Bog se javi”

preuzeta fotografija

Danas je Bogojavljenje, praznik koji se obeležava u spomen na događaj kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u reci Jordanu. Prvi put ostvareno je Sveto Trojstvo – u Božjem glasu s neba koji reče: “Ovo je Sin moj”, krštenju Sina Božijeg u reci i Svetom Duhu koji je u obliku goluba sleteo na Hrista. Jedan je od 15 najvećih hrišćanskih praznika.

Mnogi narodni običaji i verovanja odnose se na Bogojavljenje. Na ovaj dan osveštava se voda koja se nosi kući i pije radi zdravlja i prosvetljenja duše i tela. Smatra se lekovitom i zaštitom od nečistih sila i čuva se u kućama. Hrišćanstvo uči da se bogojavljenska vodica nikada ne kvari, jer u njoj prebiva sila Duha Svetoga.

Danas se pozdravlja rečima: “Bog se javi” ili “Hristos se javi”, a otpozdravlja sa “Vaistinu se javi”. Bez obzira na to u koji dan padne, na Bogojavljenje se nikada ne posti. Nekršteni dani, započeti na Božić, završavaju se ovim danom. Po običajnom kalendaru danas počinju dani pogodni za venčanja. Plivanje za Časni krst običaj je koji se održava u mnogim našim krajevima. Po narodnom verovanju, u noći uoči Bogojavljenja, otvaraju se nebesa i na njima se ukazuje Bog. Tada treba poželeti jednu želju koja će se ispuniti.

(Redakcija)