Raspored utakmica 9. vikenda LBŠ u Rumi (Video)

U subotu, 17. januara se igraju utakmice devetog vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u SC “GIMNASIUM” u Rumi a raspored je sledeći:
08:40h: GENERACIJA 2018: FK Sloboda DT – FK Radnički Šid
09:30h: GENERACIJA 2019: ŠF TRGOVAČKI SM – FK Sloboda DT
10:20h: GENERACIJA 2018: ŠF FRUŠKAĆ – ŠF TRGOVAČKI BELI SM
11:10h: GENERACIJA 2016: SFU PREMIJER 2020 – FK Radnički Šid
12:00h: GENERACIJA 2018: FK PSK PUTINCI – SFU PREMIJER 2020
12:50h: GENERACIJA 2015: FK Radnički Šid – ŠF FRUŠKAĆ
13:40h: GENERACIJA 2016: OFK LAĆARAK – ŠF LAVOVI 022
14:30h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: GFK SLOVEN 1924 – OFK LAĆARAK
15:20h: GENERACIJA 2019 ŠF: FUDBALEND – ŠF FRUŠKAĆ
Balon broj 2
08:40h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: FK Jadran Golubinci – ŠF FRUŠKAĆ
09:30h: GENERACIJA 2017: FK Sloboda DT – FK Radnički Šid
10:20h: GENERACIJA 2016: FK Sloboda DT – GFK SLOVEN 1924
11:10h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: ŠF TRGOVAČKI SM – ŠF LAVOVI 022
12:00h: GENERACIJA 2015: ŠF Jednota ŠID – GFK SLOVEN
12:50h: GENERACIJA 2017: ŠF Jednota ŠID – GFK SLOVEN
13:40h: GENERACIJA 2015: FK Sloboda DT – FK PRVI MAJ RUMA
14:30h: GENERACIJA 2017: ŠF Jednota ŠID – ŠF FUDBALEND
U nedelju, 18. januara se igraju utakmice devetog vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u SC “GIMNASIUM” u Rumi a raspored je sledeći:
Balon broj 1
08:40h: GENERACIJA 2018: ŠF LAVOVI 022 – GFK SLOVEN
09:30h: GENERACIJA 2015: ŠF TRGOVAČKI SM – FK DONjI SREM
10:20h: GENERACIJA 2015: FK Jedinstvo SP – ŠF TRGOVAČKI SM
11:10h: GENERACIJA 2016: FK Jedinstvo SP – FK Radnički SM
12:00h: GENERACIJA 2017: FK Radnički IRIG – FK DONjI SREM
12:50h: GENERACIJA 2015: FK Radnički SM – FK Radnički IRIG
13:40h: GENERACIJA 2018: FK DONjI SREM – FK Radnički IRIG
14:30h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: ŠF FUDBALEND – GFK SLOVEN
Balon broj 2
08:40h: GENERACIJA 2019: ŠF FRUŠKAĆ – FK DONjI SREM
09:30h: GENERACIJA 2017: GFK SLOVEN 1924 – ŠF FRUŠKAĆ
10:20h: GENERACIJA 2018: FK Jedinstvo SP – FK Radnički SM
11:10h: GENERACIJA 2016: ŠF TRGOVAČKI PLAVI SM – ŠF PRVI MAJ Ruma
12:00h: GENERACIJA 2017: ŠF TRGOVAČKI PLAVI SM – FK Jedinstvo SP
12:50h: GENERACIJA 2016: ŠF TRGOVAČKI BELI SM – FK POLET NIKINCI
13:40h: GENERACIJA 2017: ŠF TRGOVAČKI BELI SM – ŠF LAVOVI 022
14:30h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: OBILIĆ KUKUJVCI – FK ŠUMAR OGAR
(Redakcija)