Raspored utakmica 9. vikenda LBŠ u Rumi (Video)

U subotu, 17. januara se igraju utakmice devetog vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u SC “GIMNASIUM” u Rumi a raspored je sledeći:

08:40h: GENERACIJA 2018: FK Sloboda DT – FK Radnički Šid

09:30h: GENERACIJA 2019: ŠF TRGOVAČKI SM – FK Sloboda DT

10:20h: GENERACIJA 2018: ŠF FRUŠKAĆ – ŠF TRGOVAČKI BELI SM

11:10h: GENERACIJA 2016: SFU PREMIJER 2020 – FK Radnički Šid

12:00h: GENERACIJA 2018: FK PSK PUTINCI – SFU PREMIJER 2020

12:50h: GENERACIJA 2015: FK Radnički Šid – ŠF FRUŠKAĆ

13:40h: GENERACIJA 2016: OFK LAĆARAK – ŠF LAVOVI 022

14:30h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: GFK SLOVEN 1924 – OFK LAĆARAK

15:20h: GENERACIJA 2019 ŠF: FUDBALEND – ŠF FRUŠKAĆ

Balon broj 2

08:40h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: FK Jadran Golubinci – ŠF FRUŠKAĆ

09:30h: GENERACIJA 2017: FK Sloboda DT – FK Radnički Šid

10:20h: GENERACIJA 2016: FK Sloboda DT – GFK SLOVEN 1924

11:10h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: ŠF TRGOVAČKI SM – ŠF LAVOVI 022

12:00h: GENERACIJA 2015: ŠF Jednota ŠID – GFK SLOVEN

12:50h: GENERACIJA 2017: ŠF Jednota ŠID – GFK SLOVEN

13:40h: GENERACIJA 2015: FK Sloboda DT – FK PRVI MAJ RUMA

14:30h: GENERACIJA 2017: ŠF Jednota ŠID – ŠF FUDBALEND

U nedelju, 18. januara se igraju utakmice devetog vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u SC “GIMNASIUM” u Rumi a raspored je sledeći:

Balon broj 1

08:40h: GENERACIJA 2018: ŠF LAVOVI 022 – GFK SLOVEN

09:30h: GENERACIJA 2015: ŠF TRGOVAČKI SM – FK DONjI SREM

10:20h: GENERACIJA 2015: FK Jedinstvo SP – ŠF TRGOVAČKI SM

11:10h: GENERACIJA 2016: FK Jedinstvo SP – FK Radnički SM

12:00h: GENERACIJA 2017: FK Radnički IRIG – FK DONjI SREM

12:50h: GENERACIJA 2015: FK Radnički SM – FK Radnički IRIG

13:40h: GENERACIJA 2018: FK DONjI SREM – FK Radnički IRIG

14:30h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: ŠF FUDBALEND – GFK SLOVEN

Balon broj 2

08:40h: GENERACIJA 2019: ŠF FRUŠKAĆ – FK DONjI SREM

09:30h: GENERACIJA 2017: GFK SLOVEN 1924 – ŠF FRUŠKAĆ

10:20h: GENERACIJA 2018: FK Jedinstvo SP – FK Radnički SM

11:10h: GENERACIJA 2016: ŠF TRGOVAČKI PLAVI SM – ŠF PRVI MAJ Ruma

12:00h: GENERACIJA 2017: ŠF TRGOVAČKI PLAVI SM – FK Jedinstvo SP

12:50h: GENERACIJA 2016: ŠF TRGOVAČKI BELI SM – FK POLET NIKINCI

13:40h: GENERACIJA 2017: ŠF TRGOVAČKI BELI SM – ŠF LAVOVI 022

14:30h: RAZVOJNA LIGA 2014-15: OBILIĆ KUKUJVCI – FK ŠUMAR OGAR

