Za 24 sata 106 saobraćajnih nezgoda

preuzeta fotografija

Na putevima u Republici Srbiji registrovano je 106 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih osoba. Povređeno je 18 učesnika u saobraćaju. Tokom prošle godine otkriveno je oko 55.000 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, dok je za oko 13.000 određeno zadržavanje do istrežnjenja. Alkohol smanjuje sposobnosti i koncentraciju vozača i povećava sklonost ka rizičnom ponašanju, što ugrožava bezbednost ne samo vozača, već i svih učesnika u saobraćaju. Iz Uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol.