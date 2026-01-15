Rezultati utakmica 13. kola Prve lige Srbije u odbojci (Video)

Odbojkašice Inđije nastavile su crnu seriju poraza u prvoligaškom društvu. Novi je usledio u Novom Sadu. Bivše superligašice suočavaju se s novim ispadanjem iz takmičenja. Rezultati utakmica 13. kola:
SUBOTA:
BORAC ČAČAK – CRNO BELE 011 BEOGRAD 0 : 3
UTORAK, 13.01.2026:
ZLATIBOR ČAJETINA – ŠTRAND VOLEJ NOVI SAD 3 : 0
VOLLEY STARS KLJAJIĆEVO – OMLADINAC NOVI BANOVCI 0 : 3
NOVI SAD – INĐIJA 3 : 0
TAKOVO GORNJI MILANOVAC – LAZAREVAC 3 : 1
SREDA, 14.01.2026:
KLEK – VALJEVO
IVANJICA – NAPREDAK 037 KRUŠEVAC
Novosadski „Alasi” ubedljivo su pobedili derbi prvoligaškog začelja protiv odbojkaša Novog Pazara. Rezultati utakmica 13. kola:
UTORAK, 13.01.2026:
LUCKY STAR BEOGRAD – KLEK SRBIJAŠUME 3 : 0
SLOVEN RUMA – RIBNICA KRALJEVO 2 : 3
DUNAV VOLLEY NOVI SAD – NOVI PAZAR 2 : 3
SREDA, 14.01.2026:
PARTIZAN BAČ – SPARTAK LJIG
VRANJE 1093 – UŽICE
MLADENOVAC – SMEDEREVO CARINA
KOSOVSKA MITROVICA – NOVI SAD
(Redakcija)