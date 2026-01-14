Konkurs u toku

Opština Pećinci nedavno je objavila konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine namenjenih za aktivnosti i programe udruženja sa teritorije Opštine Pećinci u 2026. godini. Sredstva po ovom konkursu će se dodeljivati u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku dodele sredstava za programe udruženja vezano za određene oblasti. Programi moraju biti realizovani na teritoriji opštine Pećinci, osim onih aktivnosti i projekata koji neposredno proizilaze iz članstva u savezu ili asocijaciji i najkasnije do kraja tekuće godine. Troškovi moraju biti opravdani, stvarni i u neposrednoj vezi sa ciljevima udruženja. Konkurs je otvoren do utroška sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu O. Pećinci za 2026 . na posebnom obrascu, koji je sastavni deo konkursne dokumentacije. Tekst konkursa i obrazac prijave mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Opštine Pećinci u sekciji Konkursi.