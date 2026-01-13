Uprava za šume upozorila: Zimski uslovi mogu ugroziti divljač

preuzeta fotografija

Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije obaveštava javnost da se, usled trenutnih i najavljenih obilnih snežnih padavina i niskih temperatura, u narednim danima očekuju uslovi koji mogu ozbiljno ugroziti divljač u lovištima širom Srbije. U saopštenju se navodi da je u tim situacijama divljač izložena nedostatku hrane, mrazu, stvaranju ledene pokorice i otežanom kretanju, što može dovesti do uginuća i narušavanja stabilnosti populacija. Korisnicima lovišta naloženo je da, u periodu nepovoljnih klimatskih prilika, posebnu pažnju posvete praćenju stanja divljači na terenu, obezbeđivanju zimske prihrane i očuvanju mira u lovištu. Ukoliko vremenske prilike dovedu do ugrožavanja divljači, zakonom je omogućeno uvođenje privremene zabrane lova u cilju zaštite populacija. Odluke o privremenim zabranama donose korisnici lovišta na osnovu stvarnog stanja na terenu i u saradnji sa nadležnim lovnim inspektorima. U slučajevima kada je privremena zabrana lova na snazi, moguće je organizovati lov isključivo radi sprečavanja šteta od određenih predatora, u meri koja je neophodna radi zaštite ljudi, imovine i same divljači. Sve organizovane aktivnosti u lovištu moraju se sprovoditi uz poštovanje zakona i mera bezbednosti, bez nepotrebnog uznemiravanja divljači. Uprava za šume apeluje na sve korisnike lovišta da postupaju odgovorno i u skladu sa zakonom, kako bi se izbegle negativne posledice po divljač i očuvala vrednost biodiverziteta u lovištima. Pravovremeno reagovanje i stručni pristup u zimskim uslovima od presudnog su značaja za očuvanje prirodnih populacija divljači i staništa u Republici Srbiji, navodi se u saopštenju.