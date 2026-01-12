Produžen pritvor vozaču (radne mašine)

Nastavlja se istraga o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila krajem novembra prošle godine na putu Ruma – Irig , u kojoj je poginulo pet ljudi, dok su dve osobe povređene. Osnovno javno tužilaštvo u Rumi vodi postupak protiv N.B. , 49 godina iz Borče, vozača radne mašine sa valjkom, koji se sumnjiči za teško kršenje bezbednosti javnog saobraćaja , a pritvor mu je produžen . Kako prenose štampani mediji, istraga uključuje mašinsko veštačenje i prikupljanje dokumentacije o okolnostima nesreće. Prema našim saznanjima, do sada su saslušani osumnjičeni N.B. i ispitani svedoci, a urađeno je i mašinsko veštačenje ispravnosti vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nesreći.