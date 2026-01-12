Pojačano praćenje stanja na terenu

preuzeta fotografija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da sprovodi pojačano praćenje stanja na čitavoj teritoriji Republike Srbije nakon obilnih snežnih padavina i porasta vodostaja na pojedinim vodotocima. Sve nadležne službe su na terenu, koordinisano postupaju u skladu s propisima i preduzimaju mere s ciljem očuvanja bezbednosti stanovništva, infrastrukture i prirodnih dobara. Trenutna procena je da je situacija pod kontrolom i da nema razloga za zabrinutost javnosti. U sektoru vodoprivrede, na više vodotoka uvedene su vanredne mere odbrane od poplava, pre svega na rekama Lim, Drina i Ibar. Prema trenutnim hidrološkim parametrima, vodostaji su pod kontrolom, a vanredne mere su preventivnog karaktera i ne ukazuju na neposrednu ugroženost stanovništva. Sav vodoprivredni sistem je u koordinaciji, ekipe su na terenu i u stalnoj vezi s Republičkim hidrometeorološkim zavodom, koji prati vremenske i hidrološke prognoze i dnevno izda prognoze za naredni period. U skladu s tim, Ministarstvo će nastaviti da pravovremeno informiše javnost o stanju vodotoka i eventualnim promenama, navodi se, između ostalog, u saopštenju.