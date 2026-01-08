Novogodišnji intervju predsednika Opštine Pećinci

preuzeta fotografija

U intervjuu predsednika opštine Pećinci Siniše Đokića, koji je objavljen na www.pecinci.org, na pitanje šta građani mogu da očekuju od lokalne samouprave u 2026. godini, Đokić, između ostalog, odgovara:

“Mogu da očekuju dalji rad na razvoju naše opštine i na unapređenju uslova za život u svim našim naseljima, jer to je primarni cilj opštinskog rukovodstva. Završili smo projektno-tehničku dokumentaciju za preostala tri naselja koja još uvek nemaju kanalizacionu mrežu i nadam se da ćemo, pored Karlovčića, početi izgradnju kanalizacije bar u još jednom naselju. Cilj nam je da budemo prva opština u Srbiji koja će u potpunosti biti pokrivena kanalizacionom mrežom. To bi za nas bio ogroman korak ka čistijoj životnoj sredini , tim pre što se u našoj opštini nijedna kap kanalizacionog otpada ne izliva u reku, kanale ili bare, već sve ide u prečistače otpadnih voda. Čeka nas rekonstrukcija sporednih ulica za koje su nam odobrena sredstva. Uskoro će početi radovi na postavljanju izolacije i nove fasade na šimanovačkoj školi. U planu je da u ovoj izbušimo nove bunare u Prhovu, Sibaču i Brestaču, nakon čega ćemo u svim naseljima imati alternativne izvore za vodosnabdevanje i nijedno naselje neće zavisiti od samo jednog izvorišta vode. Planovi su brojni i sigurno sam neke i propustio da nabrojim. Država Srbija je pokazala snagu da i u uslovima svetske energetske, privredne i finansijske krize, prouzrokovane sukobima među velikim silama, nastavi da se razvija, a zahvaljujući velikoj podršci države, nastaviće da se razvija i naša opština.”