Danas je Sabor Presvete Bogorodice (drugi dan Božića)

Pravoslavni praznik Sabor Presvete Bogorodice se slavi drugog dana Božića. Posvećen je Presvetoj Bogorodici koja je rodila Isusa Hrista i zato se praznuje drugi dan po rođenju Hristovom.

Ovaj praznik ima korene već u ranom hrišćanstvu, kada crkveni kalendar još uvek nije bio u potpunosti razvijen. Iako danas postoje mnogi praznici posvećeni Presvetoj Bogorodici, ovaj jedinstveni praznik se i danas zove danom Sabora odnosno sabranja Presvete Bogorodice.

Srpska pravoslavna crkva slavi ovaj praznik 26. decembra po crkvenom, a 8. januara po gregorijanskom kalendaru.

(Redakcija)