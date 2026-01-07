Danas je Božić – najradosniji praznik!



Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik – Božić, dan rođenja Isusa Hrista.

Pravoslavni vernici rano ujutro odlaze na liturgiju, a oni koji su postili veliki božićni post, odlaze na pričest.

Položajnik

Na ovaj dan, prema starom narodnom običaju, u kuću dolazi specijalni gost koji porodici prvi čestita ovaj veliki praznik, a veruje se da je najbolje da ta osoba bude muškarac koji se naziva položajnik.

Svečani ručak i lomljenje česnice

Za svečani ručak se cela porodica okuplja oko bogate božićne trpeze, na kojoj se nalazi voće, povrće, meso, hleb, kolači i razna druga jela. Na sto se iznosi pogača česnica, u koju se stavlja metalni novčić (zlatni, srebrni, ili običan).

Česnica se okreće kao slavski kolač, preliva vinom, i potom lomi na onoliko delova koliko ima ukućana. Po narodnom verovanju, onaj ko dobije deo u kojem je novčić – biće srećan cele godine.

Domaćini tradicionalno na Badnji dan peku pečenicu, obično prase, koje se na trpezu iznosi danas. U nekim mestima mladići tradicionalno poklanjaju devojkama božićnicu – ukrašenu jabuku, ali se taj običaj do sada malo gde zadržao.

Nakon svečanog porodičnog ručka, posećuju se prijatelji, rodbina i kako bi se družili i jedni drugima čestitali praznik.

U narodu se od davnina verovalo da će sve što se okopa motikom uroditi plodom ako bi na Božić padala kiša.

