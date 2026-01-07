Danas je Božić – najradosniji praznik!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik – Božić, dan rođenja Isusa Hrista.
Pravoslavni vernici rano ujutro odlaze na liturgiju, a oni koji su postili veliki božićni post, odlaze na pričest.
Na ovaj dan, prema starom narodnom običaju, u kuću dolazi specijalni gost koji porodici prvi čestita ovaj veliki praznik, a veruje se da je najbolje da ta osoba bude muškarac koji se naziva položajnik.
Za svečani ručak se cela porodica okuplja oko bogate božićne trpeze, na kojoj se nalazi voće, povrće, meso, hleb, kolači i razna druga jela. Na sto se iznosi pogača česnica, u koju se stavlja metalni novčić (zlatni, srebrni, ili običan).
Česnica se okreće kao slavski kolač, preliva vinom, i potom lomi na onoliko delova koliko ima ukućana. Po narodnom verovanju, onaj ko dobije deo u kojem je novčić – biće srećan cele godine.
Domaćini tradicionalno na Badnji dan peku pečenicu, obično prase, koje se na trpezu iznosi danas. U nekim mestima mladići tradicionalno poklanjaju devojkama božićnicu – ukrašenu jabuku, ali se taj običaj do sada malo gde zadržao.
Nakon svečanog porodičnog ručka, posećuju se prijatelji, rodbina i kako bi se družili i jedni drugima čestitali praznik.
U narodu se od davnina verovalo da će sve što se okopa motikom uroditi plodom ako bi na Božić padala kiša.
