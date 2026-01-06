Saobraćaj prohodan, ali uz pojačan oprez

Saobraćaj na putevima širom Srema danas se odvija bez većih zastoja, a svi glavni putni pravci su prohodni. Ipak, zbog niskih temperatura i zimskih uslova, vozačima se savetuje dodatni oprez, naročito u ranim jutarnjim i večernjim satima kada postoji opasnost od poledice. Zimske službe su na terenu i neprekidno rade na čišćenju kolovoza, posebno na lokalnim putevima i prilazima manjim naseljima. Kolovozi su mestimično vlažni, a na pojedinim deonicama moguća je pojava klizavih površina. Iz nadležnih službi apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, da drže bezbedno odstojanje i da na put kreću isključivo sa odgovarajućom zimskom opremom.