Predsednica Pokrajinske vlade čestitala Božić

preuzeta fotografija

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković čestitala je danas Božić Njegovoj svetosti arhiepiskopu pećkom, mitropolitu beogradsko-karlovačkom i patrijarhu srpskom Porfiriju i svim vernicima koji ovaj praznik obeležavaju po julijanskom kalendaru.

„U ime Pokrajinske vlade i u svoje lično ime, Vama i svim vernicima koji najradosniji hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru , čestitam Božić. Neka praznik Hristovog rođenja donese mir u vaša srca, radost u vaše domove i snagu da, vođeni ljubavlju, razumevanjem i solidarnošću, zajednički doprinosimo dobrobiti celog društva. Sa željom da Božić provedete u zdravlju i porodičnom miru – uz tradicionalni pozdrav – Mir Božji, Hristos se rodi”, navodi se u čestitki predsednice Pokrajinske vlade Maje Gojković.