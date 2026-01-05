Saopštenje Opštine Inđija (Foto)

Usled intenzivnih padavina snega tokom poslednja dvadeset četiri časa na teritoriji inđijske opštine, na nadstrešnicama na klizalištima u Inđiji i Beški formirane su naslage snega zbog kojih klizališta danas nisu bila otvorena za decu.

Radnici nadležnog preduzeća za montažu počeli su demontažu nadstrešnica nad klizalištima iz bezbednosnih razloga, kako bi se otklonile sve mogućnosti da dođe do nepredviđenih situacija koje bi mogle ugroziti bezbednost klizača.

Nadstrešnica na inđijskom klizalištu urušila se tokom čišćenja i demontaže, a u tom periodu klizalište je bilo zatvoreno i na njemu nije bilo klizača.

Posle demontaže nadstrešnice, klizalište će biti otvoreno kada se za to steknu svi bezbednosni uslovi za siguran izlazak klizača na led u Inđiji i Beški .

Navodi se u saopštenju Opštine Inđija