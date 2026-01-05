Raspored Bogosluženja u Sremu za 6. i 7. januar

Božićni bazar humanitarnog karaktera, veče molitve, topline i zajedništva, biće održan u Šidu, u porti Bogorodičinog hrama na Istoku, u utorak, 6. januara, sa početkom u 15 sati. Nakon toga, uslediće paljenje i podela badnjaka.
6.1.
18 SATI – PALJENJE I PODELA BADNJAKA
6.1.
9 SATI – SVETA LITURGIJA
18 SATI – VEČERNJE BOGOSLUŽENJE I PALJENJE BADNJAKA
7.1. BOŽIĆ
8 SATI – JUTRENJE U NASTAVKU SV. LITURGIJA
6.1. BADNJI DAN
LITURGIJA U 9 SATI
LOŽENJE BADNJAKA U 17 SATI
7.1. BOŽIĆ
JUTRENJE I LITURGIJA U PONOĆ
LITURGIJA U 9 SATI
VEČERNJA U 18 SATI
6.1.
18 SATI VEČERNJE BOGOSLUŽENJE I OSVEĆENJE BADNJAKA
18 SATI PALJENJE BADNJAKA
U PONOĆ BOŽIĆNO JUTRENJE
7.1.
9 SATI – SVETA LITURGIJA I LOMLJENJE BOŽIĆNE ČESNICE SA ZLATNIKOM
6.1.
9 SATI – SVETA LITURGIJA
17 SATI – VEČERNJE, NALAGANJE I PALJENJE BADNJAKA
7.1.
U PONOĆ – JUTRENJE I SVETA LITURGIJA
9 SATI – SVETA LITURGIJA
18 SATI – VEČERNJE