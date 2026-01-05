Raspored Bogosluženja u Sremu za 6. i 7. januar

Vesti Vojvodina | January 5, 2026

Božićni bazar humanitarnog karaktera, veče molitve, topline i zajedništva, biće održan u Šidu, u porti Bogorodičinog hrama na Istoku, u utorak, 6. januara, sa početkom u 15 sati. Nakon toga, uslediće paljenje i podela badnjaka.

ŠID: HRAM USPENJA PRESVETE BOGORODICE NA ISTOKU

6.1.
18 SATI – PALJENJE I PODELA BADNJAKA

SREMSKA MITROVICA: SABORNI HRAM SVETOG DIMITRIJA

6.1.
9 SATI – SVETA LITURGIJA
18 SATI – VEČERNJE BOGOSLUŽENJE I PALJENJE BADNJAKA

7.1. BOŽIĆ
8 SATI – JUTRENJE U NASTAVKU SV. LITURGIJA

RUMA: HRAM SILASKA SVETOG DUHA NA APOSTOLE

6.1. BADNJI DAN
LITURGIJA U 9 SATI
LOŽENJE BADNJAKA U 17 SATI

7.1. BOŽIĆ
JUTRENJE I LITURGIJA U PONOĆ
LITURGIJA U 9 SATI
VEČERNJA U 18 SATI

    PEĆINCI: CRKVA PRENOSA MOŠTIJU SV. OCA NIKOLAJA

    6.1.
    18 SATI VEČERNJE BOGOSLUŽENJE I OSVEĆENJE BADNJAKA
    18 SATI PALJENJE BADNJAKA
    U PONOĆ BOŽIĆNO JUTRENJE

    7.1.
    9 SATI – SVETA LITURGIJA I LOMLJENJE BOŽIĆNE ČESNICE SA ZLATNIKOM

    INĐIJA: HRAM SVETOG CARA KONSTANTINA I CARICE JELENE

    6.1.
    9 SATI – SVETA LITURGIJA
    17 SATI – VEČERNJE, NALAGANJE I PALJENJE BADNJAKA

    7.1.
    U PONOĆ – JUTRENJE I SVETA LITURGIJA
    9 SATI – SVETA LITURGIJA
    18 SATI – VEČERNJE

    Povezane objave

    No related posts.