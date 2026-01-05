Povorka i badnjak u Bloku B (Foto)

Srpska pravoslavna crkva, zajedno sa Mesnom zajednicom Blok B, i ove godine organizuje tradicionalno nalaganje badnjaka koje će biti održano 6. januara na platou u ovom delu grada. Za ovu priliku, meštani Bloka B obezbedili su badnje drvo, kao i manji broj badnjaka koji će biti podeljeni okupljenim građanima. Početak podele badnjaka i samog obreda planiran je za 16 časova. Organizatori upućuju poziv svim sugrađanima da se pridruže obeležavanju Badnjeg dana i zajedno učestvuju u događaju koji neguje duh pravoslavne tradicije, vere i zajedništva.