Poseta Garancijskom fondu AP Vojvodine (Video)

U prostorijama Garancijskog fonda, pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević i direktor Fonda Milimir Vujadinović razgovarali su o dosadašnjoj saradnji, o poslovanju Fonda i značaju za privredu AP Vojvodine, kao i o planovima za unapređenje poslovanja i saradnje u narednom periodu. Ivanišević je rekao da su smanjenje troškova, povećanje izdatih garancija, povećanje broja zaposlenih kod korisnika usluga Fonda, odgovorno upravljanje i dobri rezultati zapravo pet stvari koje danas oslikavaju rad Garancijskog fonda, ali i cele Pokrajinske vlade i Vlade Republike Srbije.