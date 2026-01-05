MUP izdao vanredno upozorenje, građanima poslati hitni SMS-ovi

preuzeta fotografija

Na osnovu izdatog upozorenja, ledena kiša zahvatila je sledeća područja Republike Srbije:

📍 Srem

📍 Beograd

📍 Južni Banat

📍 Šumadija

📍 Pomoravlje

📍 Istočna Srbija

📍 Zapadna Srbija

📍 Delovi jugozapadne Srbije

U navedenim područjima očekuju se izuzetno nepovoljni uslovi za kretanje i odvijanje saobraćaja, usled poledice i klizavih kolovoza.

➡️ Preporuka je da građani, bez preke potrebe ne izlaze i da ostanu kod kuće.

➡️ Vozačima se savetuje maksimalan oprez i prilagođavanje vožnje uslovima na putu.

➡️ Mogući su prekidi u snabdevanju električnom energijom.

Pratite zvanična obaveštenja i postupajte u skladu sa preporukama nadležnih službi.

🔗upozorenje.mup.gov.rs

