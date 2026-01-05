MUP izdao vanredno upozorenje, građanima poslati hitni SMS-ovi

Na osnovu izdatog upozorenja, ledena kiša zahvatila je sledeća područja Republike Srbije:
📍 Srem
📍 Beograd
📍 Južni Banat
📍 Šumadija
📍 Pomoravlje
📍 Istočna Srbija
📍 Zapadna Srbija
📍 Delovi jugozapadne Srbije
U navedenim područjima očekuju se izuzetno nepovoljni uslovi za kretanje i odvijanje saobraćaja, usled poledice i klizavih kolovoza.
➡️ Preporuka je da građani, bez preke potrebe ne izlaze i da ostanu kod kuće.
➡️ Vozačima se savetuje maksimalan oprez i prilagođavanje vožnje uslovima na putu.
➡️ Mogući su prekidi u snabdevanju električnom energijom.
Pratite zvanična obaveštenja i postupajte u skladu sa preporukama nadležnih službi.
🔗upozorenje.mup.gov.rs