Zimski uslovi vožnje (Foto/Video)

Vesti Vojvodina | January 4, 2026

Zasavica II

Sneg koji od jutros pada otežava odvijanje saobraćaja u Sremu. Kolovoz je vlažan , ima raskvašenog snega, vozačima se savetuje da vožnju prilagode zimskim uslovima puta. Putarske ekipe su na terenu, intervenišu po prioritetima.

Brestač
Brestač
Laćarak
Laćarak
Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica
Zasavica II

Ruma
Ruma
Ruma
Ruma
Ruma
Ruma
Ruma
Ruma
Ruma

(Redakcija)


Povezane objave

No related posts.