Zimski uslovi vožnje (Foto/Video)

Sneg koji od jutros pada otežava odvijanje saobraćaja u Sremu. Kolovoz je vlažan , ima raskvašenog snega, vozačima se savetuje da vožnju prilagode zimskim uslovima puta. Putarske ekipe su na terenu, intervenišu po prioritetima.

(Redakcija)