PUTEVI SRBIJE: SVI PUTEVI PROHODNI

JP „Putevi Srbije” obaveštava javnost da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog
reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj.
Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Užica i
Zaječara.
Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva i Mačvanskog okruga.
Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremne da reaguju po potrebi.
Raspolažemo dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.
JP „Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da bez preke potrebe ne kreću na
put bez obavezne zimske opreme, a ukoliko krenu, da zbog loših vremenskih uslova budu
posebno oprezni, poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, kao i da
ne pretiču vozila zimskog održavanja, jer svojim neodgovornim ponašanjem mogu da
prouzrokuju saobraćajnu nezgodu.