PUTEVI SRBIJE: SVI PUTEVI PROHODNI

preuzeta fotografija

JP „Putevi Srbije” obaveštava javnost da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog

reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Užica i

Zaječara.

Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva i Mačvanskog okruga.

Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremne da reaguju po potrebi.

Raspolažemo dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.

JP „Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da bez preke potrebe ne kreću na

put bez obavezne zimske opreme, a ukoliko krenu, da zbog loših vremenskih uslova budu

posebno oprezni, poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, kao i da

ne pretiču vozila zimskog održavanja, jer svojim neodgovornim ponašanjem mogu da

prouzrokuju saobraćajnu nezgodu.

preuzeta fotografija