Novi slučaj Afričke kuge svinja u Salašu Noćajskom

Načelnik Gradske uprave za poljoprivredu Radosav Panić potvrdio je da je u Salašu Noćajskom registrovan novi slučaj afričke kuge svinja. Zaraženo je ukupno 72 grla – 11 krmača, jedan nerast i 60 prasadi. Nadležni apeluju na sve proizvođače da striktno poštuju biosigurnosne mere kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti. Kako je u toku sezona svinjokolja, posebno se preporučuje da se pre klanja obave neophodne kontrole i PCR testovi, kako bi se na vreme otkrila eventualna prisutnost virusa i sprečile posledice.